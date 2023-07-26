Пожар на площади 900 кв. м потушили на складе винзавода в Краснодарском крае

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о ликвидации крупного пожара на складе винзавода в Темрюкском районе региона. В результате возгорания никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Согласно данным МЧС, огонь на складе, расположенном на ул. Мира в поселке Сенной (согласно информации на «Яндекс.Картах», на этой улице располагаются завод «Фанагория» и Кубанская винная компания), распространился на площади 900 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали открытое горение. Однако в связи с высокой горючестью содержимого склада огонь быстро распространился по зданию, поэтому окончательная ликвидация возгорания заняла несколько часов. В тушении пожара были задействованы в общей сложности 65 человек и 17 единиц техники.

Полностью потушен пожар был в 08:50 мск. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Александр Кислов