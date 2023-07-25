В Госдуме утвердили штрафы до 30 тыс. руб. за нарушения обязанностей воинского учета

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к КоАП РФ, резко ужесточающие ответственность граждан за нарушения обязанностей воинского учета. Так, за неявку в военкомат по выписанной повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ) штраф был поднят с 0,5–3 тыс. до 10–30 тыс. руб. «Несообщение гражданином» в военкомат информации об изменении места пребывания, работы, учебы и семейного положения выделено в отдельный пункт ст. 21.5 КоАП РФ: нарушителей будут штрафовать на 1–5 тыс. руб. (вместо максимальных 3 тыс. руб. сейчас). Уклонение от медицинского обследования и умышленная порча военных билетов, по мнению комитета, должны караться штрафами 3–5 тыс. руб. (сейчас до 3 тыс. руб.). За неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей (ст. 19.25 КоАП РФ) до принятия поправок гражданам грозило до 300 руб. штрафа, юрлицам — до 20 тыс. руб. Госдума подняла эту планку до 15–25 тыс. руб. для физлиц и до 350–400 тыс. руб. для юрлиц.

Кодекс также дополнили новой ст. 19.38 о «неоказании содействия» военкоматам в период мобилизации. Речь идет о невыполнении обязанностей по «своевременному оповещению и явке граждан, подлежащих призыву… на сборные пункты». Должностных лиц за это теперь оштрафуют на 60–80 тыс. руб., юридических — на 400–500 тыс. руб. Аналогичные санкции грозят нарушителям, не обеспечившим «организацию или обеспечение поставки техники на сборные пункты или в воинские части».

Примечательно, что 20 июля комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал к принятию поправки с куда более жесткими санкциями. Так, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины было предложено штрафовать граждан на 40–50 тыс. руб., а за уклонение от медкомиссии — на 15–25 тыс. руб. Если же человек не сообщил в военкомат об изменении места пребывания, работы, учебы и семейного положения, то в комитете еще несколько дней назад одобряли штрафы 10–20 тыс. руб. за такую провинность. Опрошенные “Ъ” юристы полагали, что граждан следует приучать к выполнению воинских обязанностей, но подчеркивали, что столь высокий размер штрафов несоизмерим с другими нормами КоАП, например с санкцией в 4 тыс. руб. по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям сотрудника полиции).

Александр Воронов