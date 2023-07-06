Не отслужишь — не поедешь

Граждане, уклоняющиеся от призыва в вооруженные силы, не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать действия водительских удостоверений. Об этом сообщили в руководстве ГИБДД РФ. Ранее был принят закон о создании единого цифрового реестра военнообязанных, по которому уклонистам помимо запрета вождения автомобиля могут запретить заключать сделки с недвижимостью и оформлять кредиты. Уточняющий порядок запрета приказ МВД вступит в силу 11 июля. В Госавтоинспекции также сообщили о подготовке совместного c Минтрансом проекта правительственного постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав, но сроки утверждения этого документа не назвали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Черников пообещал, что у уклонистов не будет ни единого шанса сдать на права или продлить действие водительского удостоверения

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Черников пообещал, что у уклонистов не будет ни единого шанса сдать на права или продлить действие водительского удостоверения

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что уклонисты от призыва в вооруженные силы РФ не смогут сдавать экзамены на получение водительских прав, сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников: «У нас интегрированная база данных. Мы видим тех, кто не явился (в военкомат.— “Ъ”), в общей федеральной информационной системе. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия».

В апреле 2023 года Госдума и Совфед приняли, а президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание цифрового реестра воинского учета и интегрированного с ним реестра направляемых гражданам повесток. Граждан, в частности, смогут вызывать в военкомат через портал госуслуг, ограничивая им до явки в военкомат выезд из страны. Уклонистам могут также запрещать водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью, получать банковские кредиты и регистрировать ИП. При этом уклонистом по закону может считаться гражданин, не явившийся в военкомат в течение 20 суток с момента получения повестки.

21 июня в МВД РФ был подписан, а 3 июля опубликован приказ №426, уточняющий «порядок ограничения права на управление транспортными средствами».

Документ предписывает в течение суток вносить в федеральную информационную систему ГИБДД информацию об ограничениях на граждан, поступившую из цифрового реестра воинского учета. Отменять ограничения на управление транспортным средством также предполагается в течение 24 часов — «с момента поступления решения призывной комиссии» в территориальный орган МВД РФ. Приказ вступает в силу 11 июля 2023 года. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее предполагал, что запустить реестр воинского учета в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего воинского призыва в 2023 году.

Михаил Черников также сообщил о подготовке проекта правительственного постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов. Отметим, что цифровые удостоверения доступны в приложении «Госуслуги.Авто» (использует данные с портала госуслуг). Это приложение появилось еще в 2021 году, с тех пор его скачали более 4,5 млн граждан. Пользователи могут сгенерировать QR-код в качестве электронной версии водительских прав или СТС, чтобы продемонстрировать инспектору.

Впрочем, в действующих правилах дорожного движения QR-коды и приложение не упоминаются. 1 марта 2023 года вступили в силу поправки, заложившие возможность предъявления цифровых прав и СТС в будущем (без оригинала) — «в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством РФ». Иными словами, должен действовать закон, закрепляющий статус QR-кодов. Такие поправки в Госдуму пока не вносились. В МВД РФ в начале этого года разъясняли, что приложение пока применяется в качестве эксперимента: обязанность возить с собой оригиналы документов не снималась. По словам господина Черникова, цифровизация водительских прав и СТС позволила постовым «проверять документы более достоверно и тщательно». Глава ГИБДД также дал понять, что в ведомстве идет совместная с Минтрансом работа над соответствующими изменениями ПДД (утверждаются постановлением правительства РФ). Но когда закончатся согласования, а водители наконец смогут предъявлять QR-коды, он не уточнил.

«Проект постановления разработан и прошел межведомственное согласование и готовится к внесению в правительство,— сообщили "РИА Новости" в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.— Ожидаем, что он будет направлен в ближайшие дни».

Александр Воронов