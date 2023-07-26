В компании «Кузбассразрезуголь» сменился гендиректор

Генеральным директором АО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ) с 15 июля назначен Станислав Матва, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе компании.
Он работает в КРУ более 25 лет, занимал руководящие должности в филиалах «Кузбассразрезугля», был техническим директором - первым заместителем генерального директора угольной компании. Ранее руководившая УК «Кузбассразрезуголь» Елена Дробина приняла решение покинуть пост генерального директора. По данным «СПАРК-Интерфакс», она занимала этот пост с 2021 года.
АО «УК «Кузбассразрезуголь» является крупнейшей угольной компанией в Кемеровской области с годовой добычей в 45-50 млн т. Ведет добычу преимущественно открытым способом, есть только одна шахта, поставляет на рынок энергетический и коксующийся уголь марок Д, ДГ, Г, СС, Т, КО, КС. Выручка компании в прошлом году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 431 млрд руб. (в 2021 году – 263,6 млрд), чистая прибыль — 121,6 млрд (в 2021 году – 56,1 млрд).