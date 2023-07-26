Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Авито Недвижимость»: в Москве подешевела аренда «однушек» и «двушек»

Средняя стоимость месячной аренды московской квартиры в конце июля 2023 года составила 50 тыс. руб., что на 5 тыс. руб. меньше, чем в январе 2023 года, говорится в пресс-релизе сервиса «Авито Недвижимость» (есть у «Ъ»).

«Студии можно снять в среднем за 40 тыс. руб. (цена с начала года не изменилась), стоимость аренды "однушек" снизилась с 39 до 38 тыс. руб., "двушек" — с 55 до 50 тыс. руб., "трешек" — подорожала с 88 до 90 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

По данным сервиса, самые дешевые районы Москвы по аренде квартир: Молжаниновский (средняя стоимость аренды — 30 тыс. руб. в месяц), Бирюлево Западное (32 тыс. руб.), Капотня (35 тыс. руб), Некрасовка (35 тыс. руб.) и Косино-Ухтомский (37 тыс. руб.).

Самые дорогие для аренды районы: Арбат (250 тыс. руб.), Хамовниках (250 тыс. руб), Пресненский (220 тыс. руб.), в Мещанский (200 тыс. руб.), Тверской (185 тыс. руб.), Якиманка (185 тыс. руб.).

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...