«Авито Недвижимость»: в Москве подешевела аренда «однушек» и «двушек»

Средняя стоимость месячной аренды московской квартиры в конце июля 2023 года составила 50 тыс. руб., что на 5 тыс. руб. меньше, чем в январе 2023 года, говорится в пресс-релизе сервиса «Авито Недвижимость» (есть у «Ъ»).

«Студии можно снять в среднем за 40 тыс. руб. (цена с начала года не изменилась), стоимость аренды "однушек" снизилась с 39 до 38 тыс. руб., "двушек" — с 55 до 50 тыс. руб., "трешек" — подорожала с 88 до 90 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

По данным сервиса, самые дешевые районы Москвы по аренде квартир: Молжаниновский (средняя стоимость аренды — 30 тыс. руб. в месяц), Бирюлево Западное (32 тыс. руб.), Капотня (35 тыс. руб), Некрасовка (35 тыс. руб.) и Косино-Ухтомский (37 тыс. руб.).

Самые дорогие для аренды районы: Арбат (250 тыс. руб.), Хамовниках (250 тыс. руб), Пресненский (220 тыс. руб.), в Мещанский (200 тыс. руб.), Тверской (185 тыс. руб.), Якиманка (185 тыс. руб.).