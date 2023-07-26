В Екатеринбурге налоговая судится с евангельской церковью из-за 38 копеек

Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга подала исковое заявление к евангельской церкви с целью взыскать 0,38 руб. Согласно данным картотеке Арбитражного суда Свердловской области, иск был подан 24 июля к местной церкви христиан веры евангельской «Церковь большого города».

В картотеке указано, что налоговая подала заявление о взыскании обязательных платежей и санкций. Дозвониться до представителей церкви не удалось. Согласно информации на сайте религиозной организации, «Церковь большого города» основана в 2014 году пастором Дмитрием Обожиным и командой и размещается в БЦ «Высоцкий». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, Дмитрий Обожин также является учредителем АНО «Рука помощи», а также религиозной организации «Дом Бога Живого».

Стоит отметить, что помимо 0,38 руб. одной из сторон необходимо будет заплатить госпошлину.

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