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В ярославском ГАУ «Верхняя Волга» сменился директор

Директор государственного автономного учреждения Ярославской области «Информационное агентство "Верхняя Волга"» Александр Лебедев покинул свой пост. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве Ярославской области. Учредителем агентства является департамент общественных связей регионального правительства, в состав «Верхней Волги» входят телеканал «Первый Ярославский», газета «Северный край» и информационный портал «Ярославский регион».

Александр Лебедев

Александр Лебедев

Фото: Правительство Ярославской области

Александр Лебедев

Фото: Правительство Ярославской области

По данным «Ъ-Ярославль», с Александром Лебедевым, руководившим организацией с 2017 года, не был продлен контракт. Новый директор агентства будет представлен на этой неделе. Пока обязанности директора исполняет главный редактор телеканала «Первый Ярославский» Владимир Веселовский.

Антон Голицын

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