Продажи религиозной литературы в России выросли впервые за шесть лет

Издательская группа «Эксмо-АСТ» (издательства «АСТ» и «Эксмо») сообщила РБК о росте продаж книг на религиозную тематику впервые с 2017 года. За первые шесть месяцев 2023 года спрос вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2022 года (абсолютные цифры не приводятся).

По данным «Эксмо-АСТ», с 2017 года продажи религиозной литературы постепенно снижались: в 2019 году на 20%, в 2020-м — 14%, в 2021 — 30%. В 2022 году наблюдался высокий спрос на эзотирическую литературу — продажи выросли на 53% по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году продажи книг по эзотерике уступили религиозным, по итогам первого полугодия рост составил 21%. Между тем о высоком спросе на книги о религии также сообщал маркетплейс Ozon: прирост составил 121%, в то время как продажи книг по эзотерике увеличились на 33%.

По данным «Читай-город — Буквоед», самыми популярными среди религиозных книг стали «Несвятые святые и другие рассказы» митрополита Тихона, «Первые шаги к Богу» Павла Островского, «Тибетская книга мертвых».