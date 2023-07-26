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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о задержании пропагандиста «Азова» в Хакасии

Сотрудники ФСБ задержали в Хакасии сторонника украинских националистических структур. Он якобы пропагандировал деятельность «Азова» (признан в РФ террористическим и запрещен).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ, задержанный — житель Абакана, 2005 года рождения. Его называют членом националистической организации «Этническое национальное объединение» (штаб расположен в Киеве).

По версии следствия, мужчина с декабря 2022 года по январь 2023 распространял пропагандистские материалы через Telegram. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет или штраф до миллиона рублей.

Лаура Кеффер

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