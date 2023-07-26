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Коммерсантъ FM
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Посол сообщил о желании властей ЦАР нарастить присутствие военных инструкторов из России в стране

В Центральноафриканской республике (ЦАР) работают 1890 российских военных инструкторов, заявил посол РФв ЦАР Александр Бикантов. По его словам, власти республики «очень заинтересованы в долгосрочном присутствии российских представителей».

Как утверждает посол, в ЦАР считают, что «именно благодаря России происходит строительство вооруженных сил, подготовка кадров для армии и сектора безопасности». Господин Бикантов рассказал, что недавно была плановая ротация инструкторов. «Сейчас уже прибыла новая группа, она очень востребована, в данный момент в ЦАР проходит референдум по новой конституции»,— сообщил «РИА Новости» посол.

20 июля Великобритания объявила санкции против командиров ЧВК «Вагнер» в Мали и ЦАР. Председатель комитета по международным делам Палаты общин Алисия Кернс призвала правительство Великобритании ужесточить ограничения в отношении ЧВК «Вагнер», работающей в Африке, и признать компанию террористической организацией.

Лаура Кеффер

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