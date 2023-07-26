Замороженное просят вернуть деньгами

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подал в Арбитражный суд Свердловской области иск к европейскому депозитарию Euroclear на $60 млн из-за заблокированных активов. В целом после начала специальной военной операции блокировке в центральных европейских депозитариях подверглись активы более тысячи российских инвесторов. По мнению юристов, судам уже доводилось разрешать споры между держателями еврооблигаций и Euroclear — для россиян существует положительная судебная практика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Свердловской области 24 июля поступило исковое заявление от Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) к Euroclear Bank S.A./N.V. Как пояснили «Ъ-Урал» в УБРиР, речь идет о взыскании недополученного дохода, сложившегося из суммы средств, выплаченных в качестве погашенных облигаций и купонного дохода.

По сведениям «Ъ-Урал», сумма иска составляет более $60 млн.



На счетах, открытых в Euroclear, небанковской кредитной организацией АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) оказались заблокированы выплаты по ценным бумагам. «УБРиР принял решение защищать свои права в суде российской юрисдикции, так как ущерб от действий Euroclear возник у банка как у российской кредитной организации на территории Российской Федерации»,— отметили в банке.

УБРиР, признанный в 2023 году Банком России значимым на рынке платежных услуг, работает преимущественно в Уральском федеральном округе. Президент банка — Антон Соловьев. По данным «СПАРК-Интерфакс» на 2021 год, почти 30% акций кредитной организации принадлежали основателю РМК Игорю Алтушкину. После начала специальной военной операции банк попал под санкции Канады, Великобритании, США и Австралии.

В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД из-за введения в отношении него санкций ЕС. После этого часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Центробанк оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб.

На прошлой неделе восемь российских инвесторов и Энерготрансбанк подали в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с Euroclear 2 млрд руб.

Денежные средства они требуют в качестве возмещения стоимости заблокированных активов и взыскания начисленных, но не полученных сумм.

«Блокировке на счетах Национального расчетного депозитария в центральных европейских депозитариях подверглись активы более тысячи российских инвесторов. В настоящее время уже вынесены первые положительные судебные решения в пользу российских кредитных организаций по аналогичным искам к Euroclear»,— пояснили в УБРиР.

Как считает адвокат, партнер коллегии адвокатов «Смоленка 33» Елена Менде, у УБРиР есть «вполне реалистичные шансы» выиграть дело. По ее словам, судам Московского округа уже доводилось разрешать споры между держателями еврооблигаций и Euroclear. Так, еще в феврале 2023 года Арбитражный суд города Москвы вынес «прецедентное решение», в котором частично удовлетворил иск банка «Санкт-Петербург» к Euroclear, взыскав с последнего €488,9 тыс. и $107 млн. В апелляции банк отказался от требования о взыскании €488,9 тыс., в связи с чем решение по этой части было отменено.

«Важно отметить, что судебная практика по подобным делам находится в стадии формирования, а активов Euroclear в РФ может не хватить для удовлетворения требований всех взыскателей»,— добавила старший юрист Intana Legal Александра Бережная.

Как считает юрист практики специальных проектов юридической фирмы Vegaslex Владислав Бедросов, заблокированные в Euroclear ценные бумаги по-прежнему остаются проблемой: «Обращение за лицензией бельгийского регулятора пока что не выглядит эффективным механизмом, поскольку занимает существенное время, а вероятность отказа остается высокой». По словам госпожи Бережной, в целом случаи разблокировки единичны, как правило, касаются ситуаций, когда активы остаются в ЕС.

«Процедура, которую российским лицам необходимо пройти для деблокировки, крайне сложна. Именно в связи с этим российские инвесторы начали искать иные способы защиты своих интересов. Обращение в суды в РФ — один из них. Обращение в суд в РФ и информирование об этом Euroclear может усилить переговорные позиции и способствовать деблокировке средств в ЕС»,— пояснила юрист.

За первое полугодие 2023 года Euroclear заработал на инвестировании замороженных активов России €1,7 млрд.

«Европейская комиссия рассматривает различные варианты использования прибыли, полученной от находящихся под санкциями сумм, удерживаемых финансовыми учреждениями, в том числе Euroclear, для финансирования реконструкции Украины»,— отмечают в компании.

Как говорится в отчете депозитария, заблокированные выплаты по купонам и погашение задолженности организациям, попавшим под санкции, приводят к накоплению денежных средств на балансе Euroclear Bank. По состоянию на конец июня 2023 года баланс увеличился на €47 млрд в годовом исчислении и составил в общей сложности €150 млрд.

Диана Сунагатуллина

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