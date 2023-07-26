В Хакасии ФСБ задержала сторонника украинской националистической организации

Оперативники УФСБ по Республике Хакасия задержали 18-летнего жителя Абакана, являющего, по их данным, сторонником украинской националистической организации. В отношении задержанного расследуется уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили в ведомстве.

По данным следствия, молодой человек в целях привлечения новых сторонников в украинское националистическое объединение в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием мессенджера распространял материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности структуры.

По материалам, поступившим из УФСБ, Следственный комитет России возбудил уголовное дело. «В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении силовиков.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев