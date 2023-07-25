Киви-банк с 26 июля ограничит физлицам перевод средств на банковские счета и снятие наличных по предписанию ЦБ

Банк России выдал Киви-банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, которое вступит в силу 26 июля. Регулятор выявил недочеты по итогам проверки выполнения банком требований к составлению отчетности и ведению документации. Руководствуясь предписанием, Киви-банк временно и частично ограничил физлицам вывод средств с кошельков на банковские счета (до 1000 руб. в месяц) и снятие наличных, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Согласно введенным ограничениям, у пользователей Киви-банка также не получится:

вывести деньги из кошелька через СБП;

перевести деньги из кошелька через систему Contact;

погасить кредит любого банка, кроме займов микрофинансовых организаций.

Пресс-служба уточнила, что пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на кошельки других банков и платформ, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме. Ограничения также не распространяются на торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты для юрлиц, заявили в пресс-службе.

«Надеемся, что нам удастся быстро устранить выявленные недочеты и снять временные ограничения. Даже с учетом временного предписания Киви-банк и Группа Qiwi сохранят прибыльность и финансовую устойчивость»,— заключили в банке.

Эрдни Кагалтынов