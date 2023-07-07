Чем рискуют граждане-банкроты

В Верховный суд (ВС) часто передают дела, решенные в пользу кредиторов. Из-за этого может сложиться впечатление, что нижестоящие суды излишне жестко относятся к гражданам-должникам. Но свежая статистика заставляет в этом усомниться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным Судебного департамента при ВС, доля граждан, которым после банкротства не списывают непогашенные долги, за пять лет снизилась вдвое — с 2% в 2018 году до 1% в 2022 году. Формальное основание для такого решения — разные виды недобросовестного поведения должника. Из двукратного снижения доли отказа в списании можно сделать два предположения: либо суды стали относиться к гражданам-банкротам мягче, либо сами должники стали честнее. Во второе хотелось бы верить, но опять же статистика говорит об обратном.

Количество случаев выявления управляющими признаков фиктивного или преднамеренного банкротства со стороны физлиц за те же пять лет выросло в 13 раз, до 4622. Общее число граждан-банкротов увеличилось всего в 6,8 раза, то есть тенденция к росту числа мошенников налицо. Знакомые арбитражные управляющие уверяют, что наличие признаков недобросовестного поведения «почти всегда означает, что какие-то мутные схемы были или должник выводил активы».

Но в большинстве случаев это не повлекло никаких последствий. За преднамеренное или фиктивное банкротство (ст. 196–197 УК РФ) в 2018 году было осуждено всего 30 человек, а в 2022 году — 33. Причем сюда относятся и случаи в рамках корпоративных банкротств.

Возможно, дело в том, что эти виды преступлений в принципе не пользуются популярностью у следователей, так как сложно доказуемы. К тому же нарушения граждан могут просто «не тянуть» на уголовную ответственность, которая предполагает причинение ущерба кредиторам на сумму свыше 2,25 млн руб. За меньший ущерб полагается административная санкция, которая по ст. 14.12 КоАП ограничена 3 тыс. руб. штрафа. Поскольку средняя сумма долга банкрота в 2022 году составляла 1,9 млн руб., получается, что граждане, по сути, ничем не рискуют. Даже к «административке» за 2022 год привлекли лишь троих.

По словам банкротных специалистов, «мелкими историями никто заниматься не хочет», «полно более серьезных проблем и преступлений», да и госорганы предпочитают «лишний раз не злить людей», чтобы «не усиливать и без того большую социальную напряженность».

Так что, похоже, должники по потребительским кредитам в принципе могут расслабиться и не опасаться того, что в случае небольших махинаций с переписыванием имущества на родственников им «что-то прилетит». Максимум — сделку оспорят, а актив вернут в конкурсную массу.