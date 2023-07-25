Совет ЕС принял закон о декарбонизации морских перевозок

Совет Европейского союза одобрил принятие закона о декарбонизации морского транспорта, сообщается на сайте законодательного органа. Новые правила вступят в силу с 1 января 2025 года.

Закон, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов в топливе, которое используют в судоходном секторе, на 2% в 2025 году и до 80% к 2050 году. Инициатива предлагает ввести режим стимуляции использования возобновляемых типов топлива, а также обязать все гражданские суда использовать береговое электроснабжение во время стоянки у причала в крупных портах ЕС с 2030 года.

Кроме того, по новому закону все деньги со штрафов за нарушение введенных ограничений должны будут направляться на проекты по поддержке декарбонизации морского сектора.

Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, цель закона — повышение спроса и последовательное внедрение возобновляемых и низкоуглеродных типов топлива, а также сокращение выбросов парниковых газов в судоходном секторе при обеспечении бесперебойной работы морского транспорта и недопущении искажений на внутреннем рынке.

В Совете ЕС рассчитывают, что новый закон выведет морской транспорт на траекторию достижения климатических целей Евросоюза на 2030 и 2050 годы.

Принятый закон входит в пакет законопроектов Fit for 55, который был представлен Европейской комиссией 14 июля 2021 года. Он направлен на то, чтобы ЕС сократил чистые выбросы парниковых газов не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 года и достиг климатической нейтральности в 2050 году.

Эрдни Кагалтынов