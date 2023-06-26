Мэр Воронежа обещает вскоре начать эвакуацию машин без номеров с платных парковок

Глава Воронежа Вадим Кстенин на еженедельной планерке в мэрии сообщил, что правительство региона «в ближайшее время» может выпустить необходимые нормативно-правовые акты для начала эвакуации с платных парковок в центре автомобилей со скрытыми номерами. Власти, напомним, с марта планируют наладить вывоз на штрафстоянки машин с прикрытыми номерами и с неоплаченной парковкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Поручил по мере подготовки документов донести положения нормативно-правовых актов до людей, для того, чтобы они понимали, за что могут быть эвакуированы их автомобили»,— сказал мэр

Он заверил, что начало эвакуаций «не будет неожиданностью».

Ранее «Ъ-Черноземье» стал известен возможный регламент эвакуации. Власти предварительно планировали сделать этот процесс бесплатным для водителей, а оплачивать штрафстоянку и эвакуатор из бюджета ради «мер безопасности». Автовладельцев при этом могут «воспитывать» допросами на предмет «рисков терроризма» в полиции и долгими формальностями. Эксперты тогда предупреждали о возможных злоупотреблениях и перспективах судов за эвакуации.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте