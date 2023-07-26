Наследие не взяли в работу

Госдума не стала рассматривать во втором чтении поправки к закону об объектах культурного наследия (ОКН), которые позволяют проводить ряд работ по содержанию ОКН без проведения историко-культурной экспертизы и наличия специальной лицензии. Этот документ вызвал резкую критику со стороны архитектурной общественности, предположившей, что инициатива способна ослабить государственную охрану таких объектов. Негативный отзыв на инициативу последовал и со стороны правительства. Рассмотрение законопроекта решено перенести на осеннюю сессию. Причем глава профильного комитета Госдумы Елена Ямпольская заверила “Ъ”, что перенос не связан с критикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поправки к закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в октябре 2022 года внес в Госдуму депутат Александр Шолохов (ЕР). Он предложил разрешить «содержать» особняки, памятники архитектуры и другие объекты культурного наследия, нанимая для этого подрядчиков без лицензий. Отметим, что сейчас по ст. 45 упомянутого закона все работы на объектах культурного наследия должны проводиться лицензированными компаниями «на основании задания» на работы, разрешений от Минкульта, с утвержденной проектной документацией. В случае, если работы затрагивают «конструктивные и другие характеристики» объекта, подрядчик должен иметь еще и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Господин Шолохов предложил проводить «работы по содержанию объекта культурного наследия» без документов, предусмотренных ст. 45 закона. В пояснительной записке депутат объяснил это необходимостью упростить «порядок проведения работ по содержанию объектов культурного наследия в части, не относящейся к их предмету охраны (элемент объекта, ставший основанием для признания объекта памятником культуры.— “Ъ”)».

Законопроект был раскритикован правительством. «Вызывает сомнение возможность корректного определения исчерпывающего перечня работ по содержанию ОКН. Предлагаемое законопроектом исключение работ по содержанию ОКН из числа работ по сохранению объектов культурного наследия может привести к снижению уровня охраны памятников истории и культуры»,— говорится в отзыве вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Несмотря на критику правительства, в мае Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению думский комитет по культуре одобрил поправки, определяющие создание закрытого перечня работ по «содержанию» ОКН. Речь о внушительном списке работ из восьми разделов: например, подрядчикам без лицензий и согласований предлагается разрешить ремонтировать водопровод, канализацию, электрику и другие инженерные системы, менять лифты «в пределах существующих шахт», проводить «локальный ремонт повреждений штукатурного и красочного слоев», перестраивать жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах и даже развешивать кондиционеры на фасадах охраняемых домов с обустройством «декоративных экранов в цвет фасадов».

Примечательно, что даже по действующему строгому законодательству с лицензиями и разрешениями реставрация ОКН вызывает порой скандалы. Так, в 2019 году резонансным стал случай порчи горельефов с женскими фигурами на доходном доме Константинова 1875 года постройки в Сверчковом переулке в Москве, что и потребовало вмешательства Мосгорнаследия.

Однако даже с учетом вероятного внесения предлагаемых комитетом изменений инициатива вызвала тревогу со стороны общественности. Председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов полагает, что законопроект ослабит государственную охрану объектов культурного наследия. Он отметил, что у 90% объектов в реестре ОКН предмет охраны не установлен. При этом в отношении выявленных памятников (которые пока не включены в реестр) предметы охраны не устанавливаются. «Существуют две проблемы — отсутствие предметов охраны у 90% памятников в реестре (всего в реестре 147 тыс. объектов) и наличие выявленных объектов, в отношении которых предмет охраны устанавливается в момент принятия решения о включении в реестр. Таких 120 тыс., за минусом археологии — примерно 40 тыс.».

«Я вижу недвусмысленную угрозу в части, где речь идет об экспертизе. Там говорится, что, если на намеченном объекте культурного наследия работы влияют или могут повлиять на его техническое состояние, проектная документация подлежит не историко-культурной экспертизе, а государственной,— рассказал “Ъ” координатор общественного движения "Архнадзор" (выступает за сохранение исторических памятников, ландшафтов и видов Москвы) Константин Михайлов.— Заказчикам проектов и их бенефициарам, конечно, будет проще реализовывать их, а вот сами ОКН, к сожалению, окажутся незащищенными». Господин Михайлов уверен, что специализированная историко-культурная экспертиза существует не зря, а за судьбу ОКН должны отвечать эксперты, аттестованные Минкультом.

Парламентарии должны были рассмотреть законопроект в последнюю неделю весенней сессии, однако второе чтение перенесли на осень. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская лишь пояснила “Ъ”, что причина переноса не связана с критикой законопроекта со стороны правительства. По словам парламентария, к проекту остались замечания, которые не успели снять его авторы. Какие именно, госпожа Ямпольская не сообщила.

Эмилия Габдуллина