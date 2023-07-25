Вице-премьер Украины: нелегальный сбыт марихуаны будет наказываться как сбыт наркотиков

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила о том, что производство и сбыт марихуаны для медицинских целей будут тщательно контролироваться государством. Среди мер по контролю — штрих-кодирование каждого куста и видеонаблюдение в помещениях для выращивания. Наказание за нелегальный оборот медицинского каннабиса будет рассчитываться исходя из мер об обращении наркотиков.

«Требования будут достаточно жесткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах <...> Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Все это прописано в законе. В это нужно вложить большие инвестиции», — рассказала госпожа Стефанишина агентству Украинские новости.

В США также распространена практика штрих-кодирования кустов марихуаны. Штрих-коды наносятся на единицу каждую единицу растения, чтобы проще классифицировать выращиваемые кусты по определенным сортам.

Она отметила, что наказание за нелегальное использование, выращивание и перепродажу медицинского каннабиса будет рассчитываться исходя уже существующих мер пресечения за сбыт наркотиков. Лицензия на производство будет стоить около 800 гривен ($22), выдавать ее будет Государственная врачебная служба.

Ольга Стефанишина надеется, что второе чтение инициативы состоится в сентябре. Если в сентябре инициативу одобрят, лекарства с медицинским каннабисом начнут производиться на территории Украины уже в следующем году. Она также уточнила, что каннабис в основном будет использоваться в лечебных целях в виде масел и выпариваемых лекарственных средств, но вероятность употребления лекарств методом курения вице-премьер не исключила.

По данным Стефанишной, до начала военной операции в таком лекарстве нуждались два млн человек, «сейчас к ним добавились по приблизительным расчетам четыре миллиона украинцев с разными психологическими травмами и расстройствами». По ее словам, лечить с помощью медканнабиса будут в том числе посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

13 июля Верхованая рада в первом чтении одобрила законопроект, предлагающий легализовать лекарства на основе медицинского каннабиса. Законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях зарегистрировали в Верховной раде в июне 2021 года. 12 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. Через год, в июне 2022-го, правительство Украины поддержало использование марихуаны в медицинских и научных целях. 28 июня 2023 года господин Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса для лечения психологических травм, от которых украинцы страдают на фоне боевых действий. Минздрав Украины инициативу поддержал.

Полина Мотызлевская