Глава департамента инвестиций Ярославской области покидает свой пост

Исполняющий обязанности директора департамента инвестиции, промышленности и внешнеэкономической Александр Путилин покидает свой пост. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Путилин

Фото: Правительство Ярославской области Александр Путилин

Фото: Правительство Ярославской области

Господин Путилин был назначен заместителем директора департамента (и и.о. директора) в августе 2022 года. Он являлся финалистом губернаторского конкурса «Кадровый резерв» и приехал в Ярославль из Московской области.

За почти что год работы Александр Путилин так и не стал директором департамента, оставаясь в статусе исполняющего обязанности.

Антон Голицын