Глава департамента инвестиций Ярославской области покидает свой пост

Исполняющий обязанности директора департамента инвестиции, промышленности и внешнеэкономической Александр Путилин покидает свой пост. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в правительстве региона.
Александр Путилин
Фото: Правительство Ярославской области
Господин Путилин был назначен заместителем директора департамента (и и.о. директора) в августе 2022 года. Он являлся финалистом губернаторского конкурса «Кадровый резерв» и приехал в Ярославль из Московской области.
За почти что год работы Александр Путилин так и не стал директором департамента, оставаясь в статусе исполняющего обязанности.