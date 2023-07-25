Минюст США подал жалобу на Техас за создание плавучей преграды на границе с Мексикой

Министерство юстиции США сегодня передало в суд гражданскую жалобу на деятельность властей штата Техас на границе с Мексикой. Причиной стало создание плавучей преграды на пограничной реке Рио-Гранде, что, по мнению министерства, является прямым нарушением федерального закона о реках и бухтах.

«Мы заявляем, что Техас нарушил федеральное законодательство, установив барьер на Рио-Гранде без (предварительного.— “Ъ”) получения требуемого федерального разрешения,— заметила в связи с подачей иска заместитель министра юстиции Ванита Гупта.— Этот плавучий барьер угрожает судоходству и общественной безопасности, создавая и проблемы гуманитарного характера. Кроме того, существование плавучего барьера спровоцировало дипломатические протесты со стороны Мексики и может нанести вред внешней политике США».

Установление цепочки буйков на Рио-Гранде началось на прошлой неделе и является частью программы республиканского губернатора штата Грега Эббота по сдерживанию пересекающих границу мигрантов. Программа получила название «Операция "Одинокая звезда"». Кроме строительства водной преграды она предусматривает развертывание на границе тысяч национальных гвардейцев и кампанию по отправке нелегальных мигрантов в места, управляемые демократами.

Власти штата уже дали понять, что не намерены ни убирать преграду, ни свертывать операцию «Одинокая звезда». Выступая в эфире телеканала Fox News, губернатор Эббот заявил, что уже созданные барьеры предотвратили проникновение в страну сотен тысяч нелегальных мигрантов, а судебная жалоба администрации Байдена основана на крайне неясных юридических основаниях. «Мы уверены, что у нас есть право (на строительство преграды.— “Ъ”), и мы доведем это судебное дело до Верховного суда Соединенных Штатов»,— отметил господин Эббот.

Андрей Келекеев