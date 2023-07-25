Губернатор предложил кандидатов на пост сенатора от Нижегородской области

Глава Нижегородской области Глеб Никитин, сдавший документы для регистрации кандидата для участия выборах губернатора, также внес список кандидатов в Совет Федерации РФ от исполнительной власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье» на должность сенатора на новом сроке полномочий предложены три кандидатуры: действующий член СовФеда Владимир Лебедев, спикер нижегородского заксобрания Евгений Люлин и его заместитель Ольга Щетинина, возглавляющая в областном парламенте фракцию «Единой России». По мнению экспертов, перемен здесь не будет и, скорее всего, пост сенатора сохранит господин Лебедев, а руководители заксобрания продолжат свою депутатскую работу в Нижегородской области.

Иван Сергеев