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Губернатор предложил кандидатов на пост сенатора от Нижегородской области

Глава Нижегородской области Глеб Никитин, сдавший документы для регистрации кандидата для участия выборах губернатора, также внес список кандидатов в Совет Федерации РФ от исполнительной власти региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье» на должность сенатора на новом сроке полномочий предложены три кандидатуры: действующий член СовФеда Владимир Лебедев, спикер нижегородского заксобрания Евгений Люлин и его заместитель Ольга Щетинина, возглавляющая в областном парламенте фракцию «Единой России». По мнению экспертов, перемен здесь не будет и, скорее всего, пост сенатора сохранит господин Лебедев, а руководители заксобрания продолжат свою депутатскую работу в Нижегородской области.

Иван Сергеев

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