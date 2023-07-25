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Коммерсантъ FM
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Вратарь Денис Адамов перешел из «Сочи» в «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» договорился с «Сочи» о переходе вратаря Дениса Адамова. Соглашение со спортсменом рассчитано на четыре года с возможностью продления на один сезон. 24-летний голкипер «Зенита» Никита Гойло был отдан в аренду в «Сочи» до конца сезона.

Денис Адамов

Денис Адамов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Денис Адамов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Футбольные клубы "Зенит" и "Сочи" пришли к соглашению о переходе вратаря Дениса Адамова, с игроком подписан контракт по схеме "4+1". Вратарь Никита Гойло проведет текущий сезон в "Сочи" на правах аренды»,— говорится в сообщении на официальном портале петербургского клуба.

Денису Адамову 25 лет, он является воспитанником академии «Краснодара». За «Сочи» вратарь выступал с зимы 2021 года и провел за клуб 33 матча, 9 из которых завершил без пропущенных мячей. В сезоне-2021/22 Адамов стал серебряным призером чемпионата России.

Милена Костерева

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