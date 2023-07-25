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Коммерсантъ FM
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Швейцарский банк Julius Baer закроет счета клиентам из России

Один из крупнейших банков Швейцарии Julius Baer собирается в ближайшее время прекратить обслуживать клиентов из РФ. Финорганизация намерена закрыть счета россиян, пользующихся ее услугами, до 31 декабря 2023 года, говорится в сообщении консалтинговой компании Main Partner Trust.

Отмечается, что Julius Baer уже начал отправлять клиентам, которые постоянно проживают в России, уведомления о предстоящем закрытии счетов. Организация предупредила, что прекращает все деловые отношения с ними, так как больше не может предоставлять услуги, соответствующие ее стандартам, «в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями». С 1 января 2024 года кредитное учреждение будет оказывать клиентам из РФ лишь «ограниченный перечень услуг», все контракты и соглашения с ними к этому времени будут прекращены, а все их счета — закрыты.

В конце мая 2023 года Julius Baer объявил о немедленном замораживании инвестиционных счетов россиян и белорусов. Банк пояснил, что вынужден выполнять соответствующие требования европейского депозитария Euroclear.

Julius Baer — частный швейцарский банк, специализирующийся на частном банкинге и управлении активами. Штаб-квартира расположена в Цюрихе. В 2022 году финорганизация сообщила, что ей пришлось перевести в другие категории активы на 2,2 млрд франков ($2,4 млрд) в основном из-за их заморозки и других ограничений, в том числе санкционных, из-за российско-украинского военного конфликта.

Александр Кислов

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