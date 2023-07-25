Бывший застройщик ЖК «Окский берег» отрицает обвинение в растрате

В Приокском райсуде Нижнего Новгорода зачитали обвинительное заключение генеральному директору застройщика жилого комплекса «Окский берег» – компаний-банкротов «Капстройинвест» и «Экоград» — Сатиш Кумару Карла. Ему вменили в вину злоупотребление полномочиями, присвоение средств и мошенничество. Ущерб 690 дольщикам ЖК следствие оценило в 1,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, обвиняемый направил средства дольщиков на цели, не связанные со строительством «Окского берега». Также, по версии следствия, подсудимый заключил договор купли-продажи будущей недвижимости с ООО «Топ-Сервис», не имея прав распоряжаться земельным участком. Он получил 1,2 млн руб. и не планировал исполнять обязательства по договору. Кроме того, Сатиш Кумар Калра как руководитель ООО «Экоград» получил из кассы компании 117 млн руб. и присвоил их, полагает обвинение.

Подсудимый частично признал вину только в злоупотреблении полномочиями и отрицает тяжкие последствия инкриминируемых ему деяний. Вмененную ему растрату средств Сатиш Кумар Калра также считает должностным злоупотреблением, с обвинением в мошенничество он не согласен, сообщила «Ъ-Приволжье» его защита. Адвокаты отмечают, что вопреки доводам следствия лишить дольщиков еще не построенного жилья невозможно, а средства были направлены на строительство коммунальных сетей жилого комплекса. Защита настаивает, что все движения средств были прозрачными, и никаких корыстных преступлений он не совершал.

Владимир Зубарев