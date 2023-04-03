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Бывшего застройщика «Окского берега» обвиняют в мошенничестве на 1,3 млрд рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Калра Сатиш Кумара, генерального директора застройщика жилого комплекса «Окский берег» – компаний «Капстройинвест» и «Экоград» (признаны банкротами в 2019 году). Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и присвоении средств. Ущерб, нанесенный 690 дольщикам, оценивается в 1,3 млрд руб., сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, Калра Сатиш Кумар использовал денежные средства дольщиков, поступившие на расчетные счета застройщика, на цели, не связанные со строительством ЖК. Кроме того, он заключил с ООО «Топ-Сервис» договор купли-продажи будущей недвижимости, хотя не имел права распоряжаться земельным участком. Обвиняемый получил 1,2 млн руб., но исполнять договорные обязательства не планировал, считают в прокуратуре. В 2016 -2018 годах, будучи руководителем ООО «Экоград», Калра Сатиш Кумар получил из кассы компании более 117 млн руб. и присвоил эти деньги.

Уголовное дело направлено в Приокский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Андрей Репин

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