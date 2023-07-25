Сергей Шойгу посетит КНДР 25 июля

Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу 25-27 июля отправится в КНДР. По приглашению северокорейского Минобороны делегация поучаствует в мероприятиях по случаю «победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами»,— сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Прежде Сергей Шойгу не посещал Северную Корею.

В пресс-релизе Центрального телеграфного агентства Кореи говорится, что визит военной делегации «послужит важным моментом в поднятии и развитии традиционных отношений» стран. Мероприятие также посетит делегация из Китая.

Лусине Баласян