Грузовик с туристами перевернулся в горах Алтая, один человек погиб

В Республике Алтай перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ-66, перевозивший туристов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, отметив, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое получили травмы.

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Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 8:52 утра. В кузове ГАЗ-66, следовавшего из села Каракол на Каракольские озера, находились полтора десятка неорганизованных туристов.

В спасательном ведомстве, отметили, что авария произошла в труднодоступной горной местной, проезд туда возможен на технике высокой проходимости. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 Центра медицины катастроф Республики Алтай. В прокуратуре республики сообщили, что ведомство организовало проверку по факту ДТП с группой туристов.

Аналогичная авария произошла на Алтае 14 июля в селе Элекмонар Чемальского района. Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся. Из 14 человек, находившихся в кузове, семеро получили травмы, одного госпитализировали.

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Илья Николаев