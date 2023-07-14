Грузовой автомобиль с 14 туристами перевернулся в Республике Алтай

В Республике Алтай в Чемальском районе опрокинулся грузовой автомобиль, перевозивший 14 туристов. В результате происшествия семь человек получили травмы, один из них госпитализирован, сообщает главное управление МЧС по региону.

По предварительным данным, водитель транспорта не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части Чемальского района помогли пассажирами выбраться из салона и отключили аккумулятор у автомобиля, не допустив последующего возгорания.

В августе прошлого года по факту аналогичного ДТП правоохранителями было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, максимальная санкция —до двух лет лишения свободы). Тогда автомобиль ГАЗ-66, принадлежащий одной из туристических компаний, вез туристов из села Чемал к Каракольским озерам. При движении по горной дороге автомобиль заглох, в результате чего грузовик съехал назад и опрокинулся на левый борт. В кузове находились туристы, в том числе несовершеннолетние — они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Лолита Белова