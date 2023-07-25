Во Владивостоке яхта оставила без электроснабжения около 26 тыс. человек

В столице Приморья парусная яхта своей мачтой оборвала кабели линии электропередачи. В результате без электроснабжения остались около 26 тыс. жителей около 200 многоквартирных домов.

«Сегодня в 11:41 (04:41 мск.— "Ъ") зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи "Русская—Эгершельд". Установлено, что районе перехода через канал на остров Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ. В результате без электроснабжения остались потребители района Эгершельд»,— сообщили в пресс-службе «Приморских электрических сетей» (филиал «Дальневосточной распределительной сетевой компании»).

В пресс-службе компании не смогли оперативно пояснить «Ъ», на какой высоте находились кабели. Но уточнили, что ориентировочное время устранения повреждений — около четырех часов. Яхта, ставшая виновником аварии, с места инцидента скрылась.

По данным прокуратуры Приморья, в результате порыва кабеля электропередачи без электричества остались около 26 тыс. жителей 182 многоквартирных домов. «В настоящее время сетевая организация проводит ремонтные работы, ход и результаты которых поставлены в прокуратуре на контроль»,— говорится в сообщении ведомства.

Алексей Чернышев, Владивосток