Бастрыкин допустил новые уголовные дела против блогеров за неуплату налогов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин не исключил, что с уголовными делами из-за неуплаты налогов могут столкнуться другие блогеры, если они не извлекут уроков из примеров коллег. По мнению господина Бастрыкина, недопустимо, когда некоторые зарабатывают миллионы, не отдавая ни копейки государству.

Глава ведомства отметил, что за претензиями к блогерам не стоят какие-либо тенденции. По его словам, они ничем не отличаются от претензий к любому бизнесу. «Не исключено, что с претензиями столкнутся и другие блогеры, если не извлекут уроков из примера коллег»,— заявил он «РИА Новости».

Александр Бастрыкин считает экономические преступления серьезной проблемой. «Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо»,— заявил он.

За последнее время уголовные дела о неуплате налогов были возбуждены в отношении сразу нескольких блогеров: Елены Блиновской, Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной. Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов в размере 1 млрд руб., Лерчек — на 300 млн руб., Александру Митрошину — на 127 млн руб.

Подробнее — в материале «Телефон Лерчек пошел по рукам».

Анастасия Ларина