В Госдуму внесен законопроект о запрете частных дорожных камер

Представители ЛДПР внесли в Госдуму поправки к КоАП, согласно которым дорожные камеры, данные с которых используются ГИБДД для назначения штрафов нарушителям, должны находиться в собственности РФ или региональных властей. Требования к автоматическим комплексам и к местам их установки установит правительство РФ.

По данным ГИБДД на 1 января 2022 года, в РФ насчитывалось 23,8 тыс. стационарных и 3,2 тыс. передвижных камер. 90% штрафов за нарушения ПДД (183,6 млн) вынесено с помощью дорожных комплексов. Во многих регионах камеры установлены и обслуживаются в рамках концессионных соглашений с частными компаниями, которые получают доход, размер которого зависит от количества оплаченных штрафов. В ЛДПР считают, что подобные компании прямо заинтересованы в увеличении прибыли. «Владельцы оборудования используют различные методы для увеличения доходности,— пишут депутаты в пояснительной записке.— Например, камеры устанавливаются не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где собственники транспортных средств часто допускают незначительное нарушение скоростного режима». Субъекты федерации также заинтересованы в концессиях, добавляют депутаты, поскольку получают часть прибыли от штрафов, не неся расходов на обслуживание системы.

Как ранее сообщал “Ъ”, Госдума в мае приняла разработанный по поручению президента РФ закон, который вводит закрытый перечень оснований для установки камер и согласование мест дислокации с ГИБДД. Он вступает в силу в 2024 году.

Иван Тяжлов