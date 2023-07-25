80,9 процента производственных мощностей предприятий, опрашиваемых Банком России, были загружены во втором квартале 2023 года. Данные оценок загрузки производственных мощностей опубликованы ЦБ в бюллетене «Мониторинг предприятий» за июль, это средняя цифра по кварталу и очередной исторический рекорд: рост загрузки в большой степени связан с ограничениями импорта, в том числе логистическими, и его стоимости. Вероятно, этот уровень загрузки близок к предельному: часть мощностей в РФ остается из-за смены конъюнктуры нерентабельной, к тому же опросы ЦБ демонстрируют нарастающие проблемы с обеспеченностью предприятий работниками, хотя июльские прогнозы опрошенных были лучше июньских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран