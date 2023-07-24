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Путин объявил днем воинской славы завершение крымской операции 1944 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает днем воинской славы 12 мая в честь завершения советскими войсками крымской наступательной операции в годы Великой Отечественной войны. Документ опубликован на портале правовой информации.

В материалах к документу говорится, что эта дата будет иметь важное значение для воспитания молодежи в духе патриотизма, а также для уважения к истории и любви к родине.

Крымская наступательная операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года советскими войсками для освобождения полуострова от войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны.

Результатом операции стало занятие Севастополя советскими войсками. Крымскую операцию наряду с Одесской операцией советские власти называли «третьим сталинским ударом».

Анастасия Ларина

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