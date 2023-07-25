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Коммерсантъ FM
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Третьим будешь

Двусторонняя кооперация в промышленных проектах ЕАЭС не будет достаточной

В ожидании запуска в ЕАЭС механизма финансирования совместных проектов в сфере промышленности торгово-промышленные палаты стран «пятерки» направили в Евразийскую экономическую комиссию свои предложения о порядке отбора таких инициатив. В частности, бизнес предлагает ограничиться наиболее перспективными для кооперации отраслями, для того чтобы предотвратить размывание средств программы. В ЕЭК готовы учесть часть предложений, но неизменным условием кооперации называют вхождение в проект представителей трех и более государств «пятерки». Бизнес же рассчитывает на постепенное наращивание сотрудничества — пока ему привычнее двусторонние партнерства.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом глав торгово-промышленных палат стран ЕАЭС председателю Коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу с предложениями по настройке механизма поддержки совместных промышленных проектов. В мае главы государств согласовали поправки к Договору о ЕАЭС — о создании механизмов финансирования проектов промкооперации за счет субсидирования ставки по выделяемым для них кредитам. Бюджет программы составит порядка $20 млн в год за пять лет, что позволит профинансировать инициативы общей стоимостью до $1 млрд. По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, есть договоренность о создании проектной группы, которая будет рекомендовать проекты и сопровождать их.

Как следует из письма, в торгово-промышленных палатах рассчитывают на поддержку ЕЭК по четырем направлениям. Первое — субсидирование по проекту 100% ключевой ставки нацбанка государства-заемщика, снижать объемы субсидирования возможно только при высоком спросе на этот механизм. Второе — ограничение допустимых сроков реализации проекта пятью годами (с исключениями по решению Совета ЕЭК). Третье — конкурсный отбор проектов дважды в год для сбалансированных решений по распределению средств между проектами разных стран и отраслей. Четвертое — постепенное наращивание трехстороннего сотрудничества, бизнес просит не исключать участия в программе проектов предприятий из двух стран ЕАЭС, которые нашли партнера из третьей страны незадолго до подачи заявки.

Отметим, что ранее в РСПП сообщали о возможных сложностях у бизнеса из-за требования об участии в проектах компаний из минимум трех стран — поскольку чаще практикуются двусторонние соглашения. В ТПП предлагают ввести требования к документам, подтверждающим наличие трехстороннего сотрудничества на момент подачи заявки и инвестконтракта с обязательствами по его углублению в период реализации проекта.

Также ТПП предложили перечень перспективных для кооперации отраслей (всего их 18, это в том числе микроэлектроника и станкостроение). Наличие перечня создаст понятные условия участия бизнеса в программе, исключит размывание ее средств и повысит ее эффективность, считают авторы предложений.

В ЕЭК готовы их рассмотреть. Министр по промышленности и АПК ЕЭК Артак Камалян отмечает, что сейчас разрабатывается Положение о порядке отбора кооперационных проектов и механизме финансового содействия при их реализации. По его словам, большинство стран поддерживают компенсацию в размере 100% ключевой ставки, но вопрос требует окончательного согласования. Отбор проектов предлагается проводить по перечню инициатив дважды в год. Ограничивать сроки реализации проектов Комиссия ЕЭК не планирует — но поддержка из бюджета ЕАЭС в общих случаях рассчитана на пять лет. Более жесткую позицию ЕЭК занимает относительно наращивания кооперации. «Запуск в ЕАЭС новой программы финансовой поддержки промышленной кооперации из бюджета союза будет осуществляться именно при условии участия в проектах трех и более государств-членов. Это конкретные договоренности, одобренные на уровне руководства стран союза. Вопрос постепенного вовлечения третьей стороны в процессе реализации проекта не рассматривается в нашем механизме»,— констатирует Артак Камалян.

Диана Галиева

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