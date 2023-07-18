Промкооперацию поддержат субсидиями

Российские власти готовятся к ратификации изменений, вносимых в Договор о Евразийском экономическом союзе для запуска совместных промышленных проектов стран «пятерки». После одобрения поправок такие проекты получат доступ к льготному финансированию за счет долевых взносов, поступающих в бюджеты государств ЕАЭС от взимания пошлин. За пять лет новый механизм позволит профинансировать совместные проекты стоимостью до $1 млрд. Его практическая часть пока разрабатывается — российский бизнес рассчитывает на участие в этой работе, а также на равный доступ к инструменту для всех заинтересованных сторон, говорят в РСПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский интерес в совместных промышленных проектах ЕАЭС лежит прежде всего в сфере замещения «недружественного» импорта

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Российский интерес в совместных промышленных проектах ЕАЭС лежит прежде всего в сфере замещения «недружественного» импорта

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект закона о ратификации поправок к Договору о Евразийском экономическом союзе. Речь идет о создании механизмов финансирования проектов промышленной кооперации. Эти поправки были согласованы главами государств ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 мая. Евразийская экономическая комиссия получит новые полномочия по льготному финансированию интеграционных инвестпроектов из бюджета ЕАЭС. Речь идет о возможности субсидирования процентной ставки по кредитам для реализации перспективных проектов в реальном секторе — в таких проектах должны участвовать компании минимум из трех стран союза.

Механизм финансовой поддержки проектов рассчитан на пять лет с возможностью его пролонгации. В случае прекращения его действия страны ЕАЭС обязаны обеспечить исполнение в полном объеме финансовых обязательств в течение всего срока реализации отобранных проектов. Ежегодный объем средств на поддержку инициатив будет определяться как процент от общей суммы поступлений в бюджеты государств ЕАЭС от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. В ЕЭК рассчитывают, что механизм начнет работать на наднациональном уровне с 2024 года.

«Со следующего года мы сможем субсидировать банкам часть процентных ставок по выданным кредитам»,— отмечает министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. По его словам, бюджет программы составит порядка $20 млн в год за пять лет, что позволит профинансировать проекты общей стоимостью до $1 млрд. В ЕЭК рассчитывают, что программа финансового содействия промкооперации будет способствовать технологическому развитию стран, обеспечит малым и средним предприятиям доступ к новым технологиям, а также будет стимулировать интеграционные процессы. Для России создание совместных проектов — это возможность заместить выпавшие из-за санкций и ухода иностранных компаний поставки, снизить издержки самостоятельного импортозамещения и снизить риски за счет кооперации с партнерами по ЕАЭС.

Сейчас на площадке ЕЭК разрабатывается положение о порядке отбора кооперационных проектов и оказания финансового содействия при их реализации — от того, как будет оформлено положение, будет зависеть работоспособность механизма поддержки промкооперации. Управляющий директор РСПП, исполнительный секретарь Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич говорит: «Важно, чтобы при доработке самого положения были учтены пожелания бизнеса касательно прохождения экспертной оценки представляемых проектов, а также был обеспечен справедливый и равный доступ к инструменту для всех заинтересованных сторон». Возможным форматом для экспертной оценки и обратной связи по представляемым проектам в РСПП считают постоянно действующий Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС (в него входят все четыре основные бизнес-ассоциации РФ). Отметим, что затруднения может вызвать требование об участии в проектах компаний из минимум трех стран ЕАЭС. «У многих компаний есть проекты с партнерами из отдельных государств-членов ЕАЭС, но с "тройственными союзами" бизнеса ситуация обстоит непросто»,— сообщают в РСПП, предлагая помощь Делового совета ЕАЭС в решении этой проблемы.

Диана Галиева