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Коммерсантъ FM
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Курский омбудсмен потребовал запретить иностранную музыку в торговых центрах и ресторанах

Уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов на своей странице «ВКонтакте» рассказал, что ветераны боевых действий из Курска направили ему обращение с требованием прекратить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. По его словам, обращение подписали более 30 человек.

Уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов

Уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов

Фото: Уполномоченный по правам человека в Курской области

Уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов

Фото: Уполномоченный по правам человека в Курской области

Омбудсмена попросили принять меры по прекращению трансляции американских и западноевропейских песен в торговых центрах «Европа», «Манеж», «МегаГринн», «Олимпийский» и «Центральный универмаг», а также на открытых площадках ресторанов «Морской конек» и «Старый Тбилиси». По словам авторов обращения, в перечисленных местах в День Победы использовалась музыка «из недружественных стран, спонсирующих нацизм».

Владимир Фирсов считает, что отраслевым комитетам и министерствам Курска и Курской области стоит задуматься не только о музыкальном репертуаре в публичных местах, но и о списке фильмов в кинотеатрах. По мнению омбудсмена, «в это непростое время» нужно начать демонстрацию советской картины «Русское поле», снятой в 1971 году. «При этом жители Курской области, скорее всего, пошли бы на демонстрацию этого фильма и приняли участие в обсуждении его содержания, несмотря на наличие у всех дома компьютеров с интернетом»,— полагает господин Фирсов.

Владимир Фирсов уже не в первый раз требует запретить использование иностранной музыки в публичных местах. «При этом речь шла не о бессмертных музыкальных произведениях Баха, Бетховена, Штрауса, иностранной классической литературе и шедеврах живописи. Речь шла о недопустимости "слепого, рабского, тупого подражания западной культуре"»,— объяснил омбудсмен. С учетом «чрезвычайной важности вопроса» и необходимости защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти господин Фирсов обратился с новым предложением в органы власти.

Сергей Толмачев, Воронеж

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