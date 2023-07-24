Банки взяли курс на повышение

Банки увеличивают доходность по вкладам после повышения ключевой ставки Центробанком. Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и Росбанк предлагают продукты до 10% годовых. Но опция доступна только при выполнении определенных условий, например, при размещении установленной банком суммы. В банках «Зенит» и «Абсолют» сообщили «Ведомостям», что тоже повышают доходность вкладов — на 0,4% и 0,5% соответственно. При этом на прошлой неделе ЦБ увеличил ключевую ставку на 1 п. п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Можно ли ждать, что в будущем банки поднимут доходность депозитов еще сильнее? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с директором по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иваном Уклеиным:

«Банки на самом деле уже закладывали отчасти повышение ключевой ставки. Однако стоит отметить, что всегда, когда ключевая ставка снижается, банки стараются корректировать стоимость вкладов сразу. Но при этом, когда ставка повышается, банки не торопятся увеличивать доходность по вкладам. И сейчас, скорее всего, пересмотр произойдет в сегменте массовых вкладов, то есть не будет наблюдаться существенного повышения в сегменте, где присутствовали и так максимальные ставки. Это может быть четверть процентного пункта, максимум половина процентного пункта.

Потому что обычно в такие вклады по максимально высокой ставке заложено условие — либо очень долгий срок, либо проценты в конце срока депозита, либо и то и другое.

То есть эти ставки уже сейчас закладывают в себя некую премию за недостаточно комфортные условия. А вот ставки по накопительным счетам, по краткосрочным вкладам действительно, скорее всего, будут корректироваться. Но стоит отметить, что они и так были на очень низком уровне. Если максимальные ставки доходили до 10,5%, а в отдельных случаях до 11% годовых, то ставки по массовым продуктам, по накопительным счетам находились в зоне 5-6%, может быть, 7% годовых. Где было 6%, станет 6,5%, я бы сказал, может быть, чуть больше. Соответственно, максимально высокие ставки либо вообще не будут корректироваться, либо совсем незначительно».

Российские вкладчики постепенно меняют стратегию сбережений, пишут «Ведомости». Прошлой весной и летом основным спросом, например, в ВТБ, пользовались краткосрочные депозиты до трех месяцев. Но сейчас россияне предпочитают более долгосрочные продукты. Ставки по кредитам, вероятно, тоже не сильно вырастут, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«В середине прошлого года к осени произошла отвязка динамики ставок по кредитам и вкладам от ключевой ставки. Для резкого повышения ставок, в том числе по кредитам, у банков нет оснований, потому что финансово российские банки, несмотря на санкции, себя чувствуют довольно хорошо по итогам всего 2023 года. Речь идет о том, что они вообще могут получить едва ли не рекордную прибыль за все время наблюдения. Поэтому вряд ли мы можем ожидать пропорционального повышения ставок по кредитам, даже если мы увидим еще одно повышение ключевой ставки через полтора месяца. И так по потребительским кредитам есть огромный разброс, например, в наличных была вилка от 5% до 30-35%».

ЦБ повысил ключевую ставку впервые с сентября и не исключил ее дальнейшего роста. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что нынешнего повышения может быть достаточно. Но гораздо вероятнее, что потребуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

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Даниил Бабкин