Лимиты дошли до рекорда

Средний лимит по кредитным картам в июне вплотную приблизился к 100 тыс. руб., сообщили эксперты «Скоринг Бюро». По их данным, показатель достиг рекордной отметки 97,8 тыс. руб. Исторический максимум зафиксирован в прошлом месяце и по объему средств на новых кредитных картах, выданных гражданам, 210,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Почему банки расширяют лимиты по кредиткам? По мнению председателя совета ассоциации «Электронные деньги» Виктора Достова, сразу несколько факторов подталкивают к этому кредитные организации:

«Здесь довольно много причин. Во-первых, в связи с инфляцией, скорее всего, растет средний чек, что приводит к необходимости повышать кредитные лимиты. Во-вторых банки все лучше и лучше начинают работать с кредитными картами, то есть займы становятся надежнее, и поэтому можно повышать пределы.

Кроме того, такие продукты становятся доходнее и приносят банкам больше прибыли, что повышает аппетит к риску».

В дальнейшем увеличение банками лимитов по кредитным картам, скорее всего, замедлится. При этом финансовые организации станут придерживаться разного подхода к отдельным категориям заемщиков, заметил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин:

«Лимиты теоретически очень серьезно зависят от макроэкономики, от ситуации в ключевых секторах российской экономики. Однако стоит понимать, что их рост зачастую связан с тем, что наиболее качественным заемщикам существенно увеличивают пределы до тех значений, которые даже никогда не потребуются.

Проще говоря, банки делают ставки на уже проверенных клиентов, которым, по сути, позволяют брать гораздо больше, чем ранее. Но неблагонадежным заемщикам по-прежнему поступают отказы, либо предлагаются очень маленькие лимиты. Так что мерить в среднем температуру по больнице не очень корректно.

Банки демонстрируют своего рода дифференцированный подход.

То есть наиболее качественным клиентам одобряем много, может быть, они не все средства потратят, а наименее качественным — по-прежнему не идем навстречу, либо предлагаем очень маленький кредит, аккуратно, с пониманием, что при малейшем обострении экономической ситуации этот лимит будет порезан».

Как сообщили эксперты «Скоринг Бюро», объемы средств на выдаваемых кредитных картах активно растут с начала весны 2023 года. В марте показатель впервые превысил 200 млрд руб. и пока продолжает оставаться примерно на этом же уровне. За все первое полугодие населению были одобрены кредитки на 1,14 трлн руб. Это почти 70% от показателей за весь прошлый год.

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Андрей Загорский