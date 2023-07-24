Киргизия притушила свет

Власти Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике на следующие три года из-за резкого роста энергодефицита. Причины — снижение выработки на ГЭС из-за низкого уровня воды, изношенность генерации и резкий рост спроса на электроэнергию. Режим ЧС, судя по заявлению властей республики, позволит в сжатые сроки выделять земельные участки под строительство зеленой генерации. Выбор у Киргизии невелик: страна может заняться строительством ГЭС или АЭС, говорят аналитики, но трех лет для этого недостаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Киргизия с 1 августа вводит режим ЧС в энергетической отрасли из-за растущего дефицита электроэнергии внутри страны. Особый режим продлится до 31 декабря 2026 года. Основная причина растущего энергодефицита — низкий уровень притока воды в бассейне реки Нарын, из-за чего снижается выработка электроэнергии на местных ГЭС. При этом потребление в республике быстро растет.

По прогнозу правительства, в 2023 году спрос составит 16,6 млрд кВт•ч, а дефицит — 1,9 млрд кВт•ч.

Согласно указу, Минэнерго Киргизии сможет определять и выделять земельные участки под строительство ВИЭ. С 1 сентября будут прекращены права пользования земельными участками, которые предназначены под строительство энергообъектов, но используются для других целей. Пока власти Киргизии не говорят о возможном отключении потребителей для экономии ресурсов. Однако собеседники “Ъ” не исключают такого сценария: каждый год зимой регуляторы энергосистемы просят население снижать потребление утром и вечером, а также использовать газ и уголь для обогрева.

Киргизия уже несколько лет испытывает энергодефицит. В 2022 году потребление составило примерно 17,2 млрд кВт•ч, а объем выработки — около 14 млрд кВт•ч. К 2026 году, по прогнозам властей Киргизии, спрос вырастет до 19 млрд кВт•ч, а энергодефицит достигнет 5–6 млрд кВт•ч. На фоне дефицита Киргизия вынуждена покупать электроэнергию в соседних странах. Например, во втором и четвертом кварталах 2022 года Киргизия импортировала более 1,3 млрд кВт•ч из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркмении, судя по материалам Электроэнергетического совета СНГ.

Основу энергетики Киргизии составляют гидроэлектростанции, запущенные еще в советское время. Установленная мощность энергосистемы республики — около 3,6 ГВт.

Среди крупнейших ГЭС страны — Токтогульская (1,2 ГВт), Курпсайская (800 МВт) и Таш-Кумырская (450 МВт).

Износ генерации составляет более 60%, что во многом связано с искусственным снижением тарифов.

Так, себестоимость производства электроэнергии весной 2023 года оценивалась в 2,38 сома ($0,027), а тариф для населения с 1 мая повышен до 1 сома.

Власти Киргизии долгие годы заявляли о желании развивать небольшие ГЭС. В республике более 250 крупных и средних рек, потенциал которых оценивается в 18,5 ГВт мощности. Однако выработка ГЭС очень зависима от погодных условий, отмечает Сергей Роженко из Kept. Пиковое потребление энергии зимой совпадает со снижением водности рек, что дополнительно осложняется конфликтом со странами ниже по течению — Узбекистаном и Казахстаном, которые заинтересованы в воде для сельского хозяйства летом, а не зимой, добавляет аналитик.

Алексей Фаддеев из ИПЕМ добавляет, что ГЭС требует значительных инвестиционных и временных затрат, напоминая о затяжной истории со строительством каскада Камбаратинских ГЭС с участием России, которое так и не увенчалось успехом. Власти Киргизии, судя по их заявлениям, по-прежнему надеются построить каскад самостоятельно или с помощью соседних стран. В июне 2023 года замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс говорил, что Россия заинтересована в участии в проекте.

По мнению Сергея Роженко, логичным представляется строительство АЭС в регионе, которая закроет сезонный разрыв по выработке и потреблению.

«Росатом» предлагает Киргизии построить малые АЭС на базе реакторов РИТМ-200H (55 МВт). Но пока подобные станции не реализованы «в железе» и, вероятно, будут требовать значительных инвестиций (в расчете на единицу мощности), замечает Алексей Фаддеев. Значительных инвестиционных и временных затрат не требуют тепловые станции, добавляет господин Фаддеев, но возникает проблема снабжения топливом. Ситуация с газовым балансом в Киргизии напряженная, замечает Сергей Роженко: «Узбекистан становится нетто-импортером газа, поэтому вряд ли сможет поставлять газ в Киргизию». В краткосрочной перспективе вероятным решением может быть наращивание мощностей на ТЭС (например, на Бишкекской ТЭЦ), поскольку уголь в Киргизии есть.

Полина Смертина