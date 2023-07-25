MedSwiss открыла третью клинику

Клиника MedSwiss объявила об открытии третьей площадки в Петербурге. Новый многопрофильный медцентр будет работать на проспекте Обуховской Обороны, 120б. Эксперты отмечают, что крупные игроки на рынке частной медицины, несмотря на снижение платежеспособного спроса и сложную экономическую ситуацию, продолжают развитие, так как узнаваемый бренд помогает им сохранять устойчивое финансовое положение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Это уже третья площадка клиники в Петербурге. Другие две работают на улице Гаккелевская, 21А, и Московском проспекте, 119. Как сообщили в ООО «Медилюкс-ТМ» (владеет сетью MedSwiss), новая клиника расположилась в помещении площадью 1,5 тыс. кв. м. Здесь планируют работать как со взрослыми пациентами, так и с детьми. Спектр предлагаемых услуг довольно широк: амбулаторный прием, дневной стационар, функциональная и инструментальная диагностика (УЗИ, ЭКГ, ЭХОКГ, рентген, маммография, эндоскопия), реабилитация (мануальная терапия, физиотерапия, ЛФК и лечебный массаж). Также в новом медцентре посетители смогут получить стоматологическую помощь. Кроме того, здесь будут проводить лабораторные исследования. Пациентов в клинике будут принимать как на коммерческой основе, так и по полисам ДМС.

Объем инвестиций в ООО «Медилюкс-ТМ» назвать отказались, так же, как и не стали комментировать дальнейшие перспективы развития сети. По оценкам экспертов рынка, вложения в новый проект компании составили около 500 млн рублей.

Сеть MedSwiss основана в 2002 году страховой компанией «РЕСО-Гарантия». Управляющее сетью ООО «Медилюкс-ТМ», по данным «СПАРК-Интерфакс», в конце июня 2021 года сменило структуру владения: 80% перешло к ООО «Ресотраст» (подконтрольно «РЕСО-Гарантии»), 20% — к ООО «УК "Аврора Капитал Менеджмент"» (управляет паевым фондом «Финансовый сектор»). С открытием новой площадки на проспекте Обуховской Обороны у MedSwiss будет в общей сложности 12 точек: восемь в Москве, одна в Московской области и три в Санкт-Петербурге. В последние годы сеть активно расширяется, открывая новую точку каждые полтора-два года. Предыдущее открытие площадки MedSwiss состоялось весной 2021 года, когда компания за 900 млн рублей создала многопрофильный стационар в Москве — медцентр расположился в помещении площадью 2,2 тыс. кв. м. В 2019 году сеть MedSwiss заняла восьмое место в рейтинге аналитического центра Vademecum «Топ-200 частных многопрофильных клиник России» с выручкой 4,4 млрд рублей. Как свидетельствуют данные за 2021 год и 2022 годы, выручка за эти годы составляла по 5 млрд рублей.

Как отмечает руководитель профессионального объединения «Петербургский медицинский форум» Сергей Ануфриев, платежеспособность населения снижается. Достаточно большое количество клиентов частных клиник эмигрировали. «В подобных условиях всплеска спроса на частную медицину ожидать не приходится»,— констатирует он. Вторая проблема, мешающая полноценному развитию медицинского бизнеса в России,— кадровая. По словам господина Ануфриева, в управление медучреждениями «не пришли современные технологии управления»: «Банки, страхование, ритейл по уровню менеджмента намного превосходят здравоохранение. Все это накладывает отпечаток на развитие сектора».

Руководитель Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин указывает, что подобная картина вполне закономерна. «Расширение клиник, которые занимают устойчивые позиции на рынке, обусловлено тем, что закрепившиеся игроки пользуются заслуженным доверием пациентов. Новому бренду выходить на рынок сложно. А те компании, которые завоевали на рынке твердые позиции, имеют устойчивые в том числе и финансовые показатели, несмотря на сложную экономическую ситуацию»,— констатирует эксперт. По его словам, открытие новых площадок и устойчивый рост у крупных игроков можно объяснить тем, что они вкладываются в активы (современная медицинское оборудование и технологии). «Использование такой стратегии в условиях неопределенной геополитической ситуации становится для многих проблематичным (в том числе — для государственной системы здравоохранения). И тот, кто нашел силы сделать этот шаг, окажется впереди»,— считает господин Солонин.

Светлана Петрова