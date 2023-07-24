На спецоперации погиб командир «Ленинградского полка» Евгений Вашунин

В зоне проведения СВО погиб командовавший «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашунин. Об этом сообщили в законодательном собрании Санкт-Петербурга.
Евгений Вашунин
Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга
«Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий "Ленинградским полком"»,— написал председатель городского парламента Александр Бельский.
Офицер скончался 14 июля от полученных в бою ранений. Его подразделение пришло на помощь попавшему в окружение штурмовому отряду «Шторм», который предназначен для прорыва наиболее сложных и глубоко эшелонированных участков обороны ВСУ.
«Командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты»,— говорится в сообщении.
Спикер заксобрания заявил, что полковник Вашунин представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно.
26 апреля командир выступал перед депутатами и подарил главе города Александру Беглову шеврон «Ленинградского полка» — данное воинское формирование состоит преимущественно из жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».