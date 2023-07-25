Забрать нельзя оставить

Генпрокуратура РФ обратилась в Туапсинский районный суд с иском к собственникам объектов недвижимости, которые расположены на территории бывшего пансионата «Ольгинка». Ведомство просит признать недействительными сделки купли-продажи, которые были совершены в 2008 году, и вернуть участки в собственность района. Сроки исковой давности, по мнению истца, не пропущены. Юристы полагают, что собственники участков и строений действовали в соответствии с законодательством и имеют шансы на защиту своих интересов.



Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев обратился в Туапсинский районный суд Краснодарского края с исковым заявлением к собственникам объектов недвижимости, расположенных на территории бывшего пансионата «Ольгинка». Ответчиками по делу являются администрация Туапсинского района, ООО «Тримп» и еще девять физических лиц. Истец просит признать недействительными совершенные в 2008 году сделки купли-продажи земельных участков и передать их краевой администрации. Почему именно сделки этого года оспаривает ведомство — не объясняется в иске. До 2008 года спорные земельные участки неоднократно меняли своих владельцев.

В иске говорится, что на основании договора купли-продажи спорные территории (их общая площадь не уточняется) были переданы администрацией Туапсинского района ЗАО «Пансионат Ольгинка» в 2000-х годах. После чего участки были разделены и переданы в частную собственность. Впоследствии на этих землях были построены гостиницы, спортобъекты, рестораны и кафе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Пансионат Ольгинка» зарегистрировано в 1993 году в селе Ольгинка Туапсинского района. Основной вид деятельности — деятельность санаторно-курортных организаций. Генеральный директор — Елена Кустова. По решению учредителей организация была ликвидирована в январе 2022 года. В 2019 году прибыль компании составила — 1,7 млн руб., в 2020 году — убыток 960 тыс. руб. Более поздних данных о финансовых показателях организации нет.

«В результате многократного раздела исходного земельного массива, продолжающегося до настоящего времени, образовано множество земельных участков, которые были реализованы администрацией как пансионату, так и третьим лицам, не имеющим намерений сохранить природные лечебные свойства особо охраняемой территории»,— говорится в исковом заявлении генпрокуратуры РФ (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Представитель одного из ответчиков по делу, ООО «Тримп», Дмитрий Карачевцев обращает внимание, что генпрокуратура в своем иске опирается на постановление министров РСФСР 1988 года, которым описаны границы курортов. Сами курорты РСФСР прекратили свое существование еще в 1992 году на основании постановления правительства РФ. Однако постановление от 1988 года не было отменено и продолжает действовать.

«Согласно документам РСФСР, эти земли не могут находиться в частной собственности. Это госсобственность. Но у нас в курортную зону попадает город Туапсе со своими предприятиями: нефтезавод, нефтебаза, терминал по перевалке химических удобрений, зерновой терминал, полигоны твердых бытовых отходов, а также 65% земель и около 70% населенных пунктов Туапсинского района. А сейчас получается, что 30 лет все жили неправильно, администрация выдавала земли незаконно»,— говорит господин Карачевцев.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что коллизия данного дела состоит в двойном толковании законодательства — так как такого рода дробление и продажа участков для данного региона не является единичным случаем.

Заседание по делу назначено на 21 июля.

Тат Гаспарян, Красанодар