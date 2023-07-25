Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Забрать нельзя оставить

Генпрокуратура отбирает у собственников земли бывшего пансионата «Ольгинка»

Генпрокуратура РФ обратилась в Туапсинский районный суд с иском к собственникам объектов недвижимости, которые расположены на территории бывшего пансионата «Ольгинка». Ведомство просит признать недействительными сделки купли-продажи, которые были совершены в 2008 году, и вернуть участки в собственность района. Сроки исковой давности, по мнению истца, не пропущены. Юристы полагают, что собственники участков и строений действовали в соответствии с законодательством и имеют шансы на защиту своих интересов.

Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев обратился в Туапсинский районный суд Краснодарского края с исковым заявлением к собственникам объектов недвижимости, расположенных на территории бывшего пансионата «Ольгинка». Ответчиками по делу являются администрация Туапсинского района, ООО «Тримп» и еще девять физических лиц. Истец просит признать недействительными совершенные в 2008 году сделки купли-продажи земельных участков и передать их краевой администрации. Почему именно сделки этого года оспаривает ведомство — не объясняется в иске. До 2008 года спорные земельные участки неоднократно меняли своих владельцев.

В иске говорится, что на основании договора купли-продажи спорные территории (их общая площадь не уточняется) были переданы администрацией Туапсинского района ЗАО «Пансионат Ольгинка» в 2000-х годах. После чего участки были разделены и переданы в частную собственность. Впоследствии на этих землях были построены гостиницы, спортобъекты, рестораны и кафе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Пансионат Ольгинка» зарегистрировано в 1993 году в селе Ольгинка Туапсинского района. Основной вид деятельности — деятельность санаторно-курортных организаций. Генеральный директор — Елена Кустова. По решению учредителей организация была ликвидирована в январе 2022 года. В 2019 году прибыль компании составила — 1,7 млн руб., в 2020 году — убыток 960 тыс. руб. Более поздних данных о финансовых показателях организации нет.

«В результате многократного раздела исходного земельного массива, продолжающегося до настоящего времени, образовано множество земельных участков, которые были реализованы администрацией как пансионату, так и третьим лицам, не имеющим намерений сохранить природные лечебные свойства особо охраняемой территории»,— говорится в исковом заявлении генпрокуратуры РФ (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Представитель одного из ответчиков по делу, ООО «Тримп», Дмитрий Карачевцев обращает внимание, что генпрокуратура в своем иске опирается на постановление министров РСФСР 1988 года, которым описаны границы курортов. Сами курорты РСФСР прекратили свое существование еще в 1992 году на основании постановления правительства РФ. Однако постановление от 1988 года не было отменено и продолжает действовать.

«Согласно документам РСФСР, эти земли не могут находиться в частной собственности. Это госсобственность. Но у нас в курортную зону попадает город Туапсе со своими предприятиями: нефтезавод, нефтебаза, терминал по перевалке химических удобрений, зерновой терминал, полигоны твердых бытовых отходов, а также 65% земель и около 70% населенных пунктов Туапсинского района. А сейчас получается, что 30 лет все жили неправильно, администрация выдавала земли незаконно»,— говорит господин Карачевцев.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что коллизия данного дела состоит в двойном толковании законодательства — так как такого рода дробление и продажа участков для данного региона не является единичным случаем.

Заседание по делу назначено на 21 июля.

Тат Гаспарян, Красанодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...