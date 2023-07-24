Обезврежена группировка по незаконной переправке кубинских мигрантов в Европу

Сегодня, 24 июля, Интерпол и Европол сообщили о проведении совместной операции против сети, занимавшейся незаконной переправкой мигрантов с Кубы в страны ЕС. Операция прошла в пяти странах, были арестованы 62 человека, в том числе 25 кубинцев. Расследование было начато в октябре 2021 года. По данным Интерпола и Европола, эта сеть переправила в ЕС около 5 тыс. кубинцев, заработав при этом более €45 млн. В ходе операции полиция конфисковала сотни настоящих и поддельных документов, а также €100 тыс. наличными. Кроме того, был наложен арест на 18 домов, 133 транспортных средства и 144 банковских счета.

По данным следствия, за €9 тыс. участники преступной группы предоставляли кубинцам фальшивые документы, организовывали перелет в страны с безвизовым режимом, а оттуда незаконно переправляли их в страны ЕС. Сообщается, что раньше основным вариантом был перелет с Кубы в Россию. Оттуда мигрантов нелегально переправляли в Финляндию, либо же они летели в Сербию, а уже оттуда их переправляли в страны Центральной и Южной Европы. После начала конфликта на Украине основным вариантом стал путь через Сербию — после этого мигрантов нелегально переводили через границу в Грецию или Северную Македонию, а уже оттуда переправляли в страны ЕС.

Участники расследования раскрыли сложную инфраструктуру переправки мигрантов в Сербии, Греции и Испании. По данным следствия, наиболее уязвимые мигранты также становились жертвами мошенничеств и ограблений, а нескольких женщин передали другим преступным группам для сексуальной эксплуатации.

Яна Рождественская