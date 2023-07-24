Администрация Левашовского кладбища объяснила исчезновение памятника репрессированным полякам

Пропавший на Левашовской пустоши в Санкт-Петербурге памятный крест польским жертвам политических репрессий увезли на реставрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Разумов / страница Галины Артеменко в соцсети Фото: Анатолий Разумов / страница Галины Артеменко в соцсети

«Убрали его на реставрацию, это абсолютно точно»,— сообщили «Ъ» в администрации кладбища.

Одним из первых об исчезновении мемориала сообщил руководитель центра «Возвращенные имена» историк Анатолий Разумов. При этом в СМИ появились две основные версии пропажи памятника: по одной, его демонтировали из-за вандалов, по другой — из-за упавшего на крест дерева. На вопрос «Ъ», какая из них верная, собеседник в администрации кладбища отметил, что, по всей видимости, обе. Однако кто именно убрал памятник, там затруднились ответить.

В разговоре с «Ъ» господин Разумов высказался скептически по поводу того, что крест демонтировали по причине реставрации, поскольку, по его словам, администрация мемориала в Левашово была не в курсе происшедшего инцидента. «Вы представляете, сколько он весит? Не одну тонну! Как его можно было так незаметно убрать?» — выразил недоумение историк.

Аналогичной позиции придерживается депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. «Но где тогда уголовное дело о вандализме? Где фото? Повреждения настолько серьезны, что все зачистили до ровной площадки, увезя многотонную конструкцию?» — написал он в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры ему сообщили, что, хотя само кладбище и является объектом культурного наследия, в число предметов охраны польский крест не входит. «Написал в ГУВД, прося провести проверку и возбудить дело, и Пиотровскому (вице-губернатор Борис Пиотровский.— ''Ъ''), чтобы сообщили, что известно о пропаже памятника, и приняли меры для возвращения его на место»,— заключил Борис Вишневский.

В начале июля в Шлиссельбургской крепости (Орешек; Нотебург) в Ленинградской области также сняли мемориальную доску полякам-узникам. Тогда сотрудники учреждения в разговоре с журналистами предположили, что ее отвезли на реставрацию в рамках подготовки к празднованию 700-летия Шлиссельбурга.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФСИН не уследила за Ахматовой».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург