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Коммерсантъ FM
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Целлюлоза на перепутье

Ольга Мордюшенко о сложной ситуации у российских ЦБК

Проблема сбыта продукции стала наиболее острой для российской лесной промышленности на фоне санкций, но особенно сильно затронула целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК). Мои источники говорят, что ЦБК, в основном сосредоточенные на северо-западе РФ, вынуждены сокращать объемы производства из-за недостатка спроса и слишком дорогой логистики для поставок на китайский рынок. К концу года, по оценке некоторых источников, падение выпуска может достичь 50%. Сами заводы, впрочем, оценивают ситуацию менее драматично.

Ольга Мордюшенко

Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Вертикально интегрированные компании, в структуру которых входят ЦБК, в начале года пытались увеличить поставки на внутренний рынок, резко снизив цены на целлюлозу в стремлении сохранить загрузку. Одновременно предпринимались попытки увеличить использование целлюлозы в производстве гофрокартона вместо макулатуры. Некоторые собеседники “Ъ” оценивают эту тактику как неудачную, утверждая, что она привела к убыткам примерно в 100 млн руб. для каждого из трех крупнейших производителей — «Илима», Segezha Group и Архангельского ЦБК. Со второго квартала крупнейшие предприятия, в составе которых есть ЦБК, вернулись к традиционной схеме производства с применением макулатуры.

Пока очевидного выхода у ЦБК нет. Спрос на внутреннем рынке всегда был низким, и рассчитывать на его резкое увеличение не приходится. Так что собеседники “Ъ” ожидают существенного профицита целлюлозно-бумажной продукции в России. Как поясняет зампред областного собрания Архангельска Александр Дятлов, Segezha Group с марта переместила часть экспортных объемов крафт-бумаги, в том числе с Сегежского ЦБК, на внутренний рынок, что полностью покроет потребности в России. «Уже на сегодняшний день в России образовался переизбыток гофрокартона примерно в 600 тыс. тонн, и это не считая запуска нового ЦБК группы "Илим" в Усть-Илимске»,— говорит он, оценивая общий профицит в 1 млн тонн.

Один из собеседников “Ъ” поясняет, что ЦБК все же рассчитывают на возобновление поставок в Европу в обозримой перспективе. Однако за последний год этот рынок уже заняли производители целлюлозы и бумаги из Индии, Бразилии и Аргентины, где недавно были запущены крупные мощности на быстрорастущем сырье, таком как эвкалипт и бамбук. Продукция из этих стран, вероятно, будет существенно дешевле, чем целлюлоза с российских ЦБК, основная часть которых построена более 50 лет назад.

Парадокс в том, что для снижения себестоимости выпуска и производства востребованных видов целлюлозы целесообразно было бы строить в России новые ЦБК. Но в ситуации, когда не загружены даже существующие производства, а также в условиях отсутствия оборудования и гарантированных рынков сбыта подобные проекты выглядят крайне рискованными.

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