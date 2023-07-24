Культурное наследие уходит на торги

На аукцион выставлен объект культурного наследия (ОКН) регионального значения Пивоваренный завод Бодалева, построенный в конце XIX века. Здание, расположенное на набережной Ижевского пруда, и земельный участок оценили в 30 млн руб. Эксперты считают, что цена невысокая, однако надо учитывать, что больших вложений потребует реставрация и ремонт исторического здания. В 2021 году УдмФИЦ УрО РАН планировали разместить здесь научно-технический центр с академическими классами, однако задуманные планы осуществить не удалось. Продажа дает шанс сохранить уникальное здание, считают эксперты. По их мнению, вариантов использования этого объекта после реконструкции много.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

18 августа пройдет аукцион по продаже здания Пивоваренного завода купца Бодалева, построенного в 1882-1889 годах. Об этом сообщает ДОМ.РФ. Здание площадью 3,9 тыс. кв. м и земельный участок площадью 0,8 га находятся на набережной Ижевского пруда. Начальная цена лота — 29,99 млн руб. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому победитель торгов будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке. В объявлении отмечается, что оно подойдет для административно-делового или коммерческого использования.

Пивоваренный завод на набережной Ижевска был построен сарапульским купцом Иваном Бодалевым в 1872 году. Первые сооружения завода были деревянными. Строительство каменного корпуса началось в 1882 году. В 1917—1924 годах в здании располагалась общественная мельница, а затем цеха городского пивоваренного завода. В 1970-е годы объект отдали под профессионально-техническое училище.

Заявки на участие в торгах принимаются до 14 августа. В документации к торгам указано, что согласно обследованию инженерной инфраструктуры объекта от ноября 2022 года он обеспечен сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. При этом техническое состояние инженерных систем неудовлетворительное, они демонтированы. Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется проведение капитального ремонта внутренних инженерных сетей и оборудования.

В настоящий момент здание находится в федеральной собственности. Ранее оно было на балансе Российской академии наук. В декабре 2021 года директор Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Михаил Альес рассказал журналистам, что на территории бывшего пивоваренного завода Бодалева планируют создать научно-технический центр с академическими классами. Предполагалось, что финансировать проект будет инвестор, которого тогда не называли.

Директор «Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» Нина Степанюк рассказала «Ъ-Удмуртия», что в продаже бывшего пивоваренного заводе Бодалева нет ничего катастрофического.

«Объект находится в федеральной собственности, они вправе им распоряжаться любым образом. В бюджете вряд ли есть средства на его восстановление, но это сможет сделать новый собственник. В документах все будет прописано, что собственник вправе делать со зданием, что — нет, какие у него обязательства. Главное, он должен будет сохранить исторический облик»,— прокомментировала госпожа Степанюк.

Объект для города весьма ценный и интересный, и он потребует немалых вложений, подчеркнула Нина Степанюк. «29,9 млн руб. за объект — не такая высокая цена, тем более, учитывая, сколько потребуется в него вложить. Только ремонт фасада выйдет более, чем в 10 млн руб. В какую стоимость обойдется ремонт, трудно сказать, для этого надо проводить полноценное исследование. Знаю, что там вода сочится, надо делать систему водоотвода, это недешево. Но потенциальный покупатель знает, во что он ввязывается, для него состояние объекта не станет неожиданностью»,— поделилась госпожа Степанюк.

Оценить адекватность суммы, за которую продают объект, сложно без проведения детальной экспертизы, говорит арт-директор SDG Design Тимур Матвеев. Однако, учитывая его историческую важность и привлекательное расположение в центре города, стоимость представляется относительно низкой.

«Восстановление и реставрация здания потребует значительных финансовых вложений, так как это не просто вопрос восстановления стен и крыш. Необходимо сохранить аутентичные архитектурные детали, восстановить утраченные элементы и придать зданию современное назначение, сочетающее его историческую ценность с современными потребностями общества. Однако, учитывая уникальность исторического значения здания, а также его привлекательное расположение на набережной пруда, восстановление может стать прибыльным и социально значимым проектом»,— сказал эксперт.

По мнению господина Матвеев, в отреставрированном здании могут размещаться как музеи и общественные пространства, так и коммерческие объекты. «Здание можно адаптировать под рестораны, кафе, галереи и магазины, что привлечет как местных жителей, так и туристов. Это может быть какое-либо развлекательное место, жилое или офисное. Могу сказать, что решение выставить здание на торги является шагом к его возрождению и восстановлению. Если удастся привлечь инвесторов с чувством ответственности и уважения к истории, это здание сможет снова стать живой частью городской среды, олицетворяя культурное наследие и становясь магнитом для туристов и гостей города»,— считает Тимур Матвеев.

Татьяна Колегова, Михаил Красильников

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