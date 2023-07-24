Власти Новороссийска заявили, что начались поиски места для нового картодрома

На днях жители Новороссийска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в сохранении закрывающегося картодрома на Суджукской косе. Начальник управления по физической культуре и спорту Павел Корнеев заявил, что начались поиски места для постоянного размещения новой трассы для картинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Временный» вариант для новой трассы картинга был найден в районе Алексино.

«Это одна из уже оборудованных парковок "ОБД-Инвест". С точки зрения техвозможностей, участок гораздо лучше территории в районе Суджукской косы»,— отметил Павел Корнеев.

Однако компания не готова заключать долгосрочный (на три и более лет) договор безвозмездного пользования участком со спортсменами. Также есть проблемы с местом для хранения картов.

В мэрии Новороссийска добавили, что администрация не может направить деньги в некоммерческую организацию. Но существует большое количество конкурсов и мероприятий для общественных организаций, участвуя в которых, можно получить грантовую поддержку.

По словам начальника управления по физической культуре и спорту, земельный участок, на котором сейчас находится картодром школы картинга «Патриот 23», имеет вид разрешенного использования «культурное развитие». Летом спорная территория делится на две части: одна половина отдана под парковку для посетителей пляжа, другая — предоставлена картингистам под картодром.

«Однако в ближайшие дни вступит в силу постановление, меняющее вид разрешенного использования участка и более не позволяющее располагать на нем картодром. Согласно букве закона, участок возможно будет использовать только как парковку. В связи с чем начались поиски иного места для размещения трассы для картинга»,— сообщил господин Корнеев.

Также он добавил, что родители детей, занимающихся в секции, стали отправлять обращения в СМИ и различные структуры, ссылаясь на то, что тренеры работают на базе некоммерческой общественной организации, а «все деньги, получаемые в качестве добровольных взносов, вкладывают в развитие картинга в городе, то есть из городского бюджета денег не получают».

«При этом родители апеллируют к тому, что администрация не поддерживает спорт. Здесь важно отметить, что секция картинга не является отделением ни в одном из муниципальных учреждений. Направление средств из местного бюджета данной некоммерческой организации на ее содержание незаконно»,— отметил Павел Корнеев.

Кроме того, секции картинга участок никогда не принадлежал ни на праве аренды, ни на праве безвозмездного пользования, им распоряжается управление имущественных и земельных отношений. Занятия картингом на протяжении нескольких лет проводились в рамках соглашения между общественной организацией и управлением культуры, но после изменения назначения земельного участка проведение культурно-досуговых мероприятий на данной земле станет невозможно, и осенью картодром на нем размещать будет нельзя.

Поиски земельного участка для постоянного размещения картодрома продолжаются.

«Сейчас рассматривается земельный участок в Натухаевской, где в рамках концессионного соглашения администрации с руководством некоммерческой организации, развивающей картинг, возможно обустройство полноценного картодрома. Это вопрос дорогостоящий, без инвестора тут не обойтись, так как обустройство спортивного объекта в рамках концессионного соглашения возможно только с соблюдением всех требований к проектированию и безопасности»,— добавил начальник управления по физической культуре и спорту Новороссийска.

Тат Гаспарян

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