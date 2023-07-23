Соцсети: жители Новороссийска попросили Путина сохранить якобы закрывающийся картодром

Жители Новороссийска записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в сохранении якобы закрывающегося местными властями кратодрома на Суджукской косе. Ролик с обращением опубликовал один из местных Telegram-каналов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «ЧП-Новороссийск» Фото: Telegram-канал «ЧП-Новороссийск»

Как отмечается в опубликованных видео, школа картинга «Патриот 23» работает в городе с 2020 года, но сейчас, по словам горожан, местные власти планируют ее закрыть для организации на данной площади автопарковки. Заявители отметили, что школа находится в удобном месте, и дети занимаются в ней с интересом, представляя город и край на различных соревнованиях.

Ранее местные власти сообщали, что под парковку на летний период будет оборудована только часть территории школы.



Они отмечали, что данная территория востребована для парковки посетителей пляжа «Суджукская коса». Аналогичные предпринимались также в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Новороссийска Фото: МЦУ Новороссийска

Оперативно актуализировать информацию о планах местных властей в отношении земель картодрома, а также учтонить информацию об их возможном изменении, которым могло быть спровоцировано данное обращение, «Ъ-Кубань» не удалось.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram