«Все зависит от функционала»

Почти половина удаленщиков готова уволиться, только чтобы не возвращаться в офис. Такие данные по результатам опроса приводит Superjob. При этом выставлять подобный ультиматум работодателю больше склонны женщины. 53% из них заявили, что скорее уволятся, чем вернутся в офис. А вот 40% мужчин согласны отказаться от дистанционного формата, если этого потребует начальство. В целом же мнения удаленщиков по этому вопросу разделились примерно поровну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с представителями бизнеса и выяснил, сталкивались ли они с такими ультиматумами своих сотрудников.

Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «Кто-то готов был ущемиться в зарплате, кто-то — уволиться. 40% нет, но 10%, наверное, тех, кто был на постоянной удаленке, просто были вынуждены уволиться, потому что мы вынуждены были их пригласить в офис. И, конечно, кардинальным образом изменилась ситуация, когда началась мобилизация: часть сотрудников мужского пола призывного возраста покинули пределы нашей родины. Мы не всегда могли в принципе с ними расстаться, потому что на них было много чего замкнуто — либо мы потеряем сотрудника полностью, либо он будет релоцирован». Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Я так и не смогла мобилизовать всех своих сотрудников, которые посчитали, что удаленка — это вечность, что, работая за пределами офиса, они принесут больше пользы компании, мне и себе в том числе. Присутствовала эта постоянная расслабленность и раздражение у меня как у руководителя, что не могу их собрать. Им можно только позвонить, причем не всегда тебе ответят, а если тебе отвечают, то иногда в это время параллельно жуют. Ты оплачиваешь офис, у тебя есть рабочие места, которые могут занимать другие люди, которые, наверное, более эффективны. Плюс есть какие-то вещи, которые в режиме Zoom-конференции неудобно обсуждать». Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев: «У нас большой сектор, где используется удаленная работа, — это разработчики, IT, и все зависит от функционала. Если эта работа творческая, то человеку необходимо работать в команде, а это предполагает, что он должен с людьми встречаться. Я не слышал об ультиматумах, которые кто-либо когда-либо ставил. Я не слышал, что есть такая проблема. Если человек эффективно исполняет свои функции в удаленном режиме, так тому и быть. У нас многие пока еще работают удаленно и эффективно».

А вот получать меньше денег в обмен на возможность работать из дома россияне скорее не согласны. По данным опроса Superjob, к снижению зарплаты готовы только четверо из десяти респондентов.

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