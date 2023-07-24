Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Все зависит от функционала»

Представители бизнеса — об отношении к удаленному режиму работы

Почти половина удаленщиков готова уволиться, только чтобы не возвращаться в офис. Такие данные по результатам опроса приводит Superjob. При этом выставлять подобный ультиматум работодателю больше склонны женщины. 53% из них заявили, что скорее уволятся, чем вернутся в офис. А вот 40% мужчин согласны отказаться от дистанционного формата, если этого потребует начальство. В целом же мнения удаленщиков по этому вопросу разделились примерно поровну.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с представителями бизнеса и выяснил, сталкивались ли они с такими ультиматумами своих сотрудников.

Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «Кто-то готов был ущемиться в зарплате, кто-то — уволиться. 40% нет, но 10%, наверное, тех, кто был на постоянной удаленке, просто были вынуждены уволиться, потому что мы вынуждены были их пригласить в офис. И, конечно, кардинальным образом изменилась ситуация, когда началась мобилизация: часть сотрудников мужского пола призывного возраста покинули пределы нашей родины. Мы не всегда могли в принципе с ними расстаться, потому что на них было много чего замкнуто — либо мы потеряем сотрудника полностью, либо он будет релоцирован».

Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Я так и не смогла мобилизовать всех своих сотрудников, которые посчитали, что удаленка — это вечность, что, работая за пределами офиса, они принесут больше пользы компании, мне и себе в том числе. Присутствовала эта постоянная расслабленность и раздражение у меня как у руководителя, что не могу их собрать. Им можно только позвонить, причем не всегда тебе ответят, а если тебе отвечают, то иногда в это время параллельно жуют. Ты оплачиваешь офис, у тебя есть рабочие места, которые могут занимать другие люди, которые, наверное, более эффективны. Плюс есть какие-то вещи, которые в режиме Zoom-конференции неудобно обсуждать».

Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев: «У нас большой сектор, где используется удаленная работа, — это разработчики, IT, и все зависит от функционала. Если эта работа творческая, то человеку необходимо работать в команде, а это предполагает, что он должен с людьми встречаться. Я не слышал об ультиматумах, которые кто-либо когда-либо ставил. Я не слышал, что есть такая проблема. Если человек эффективно исполняет свои функции в удаленном режиме, так тому и быть. У нас многие пока еще работают удаленно и эффективно».

А вот получать меньше денег в обмен на возможность работать из дома россияне скорее не согласны. По данным опроса Superjob, к снижению зарплаты готовы только четверо из десяти респондентов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Россияне налегают на работу

Россияне налегают на работу

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...