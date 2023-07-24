Таксист из Узбекистана задержан по подозрению в убийстве петербуржца в драке в Мурино

Полиция устанавливаются обстоятельства гибели клиента такси в ходе конфликта в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в понедельник, 24 июля. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

Сообщение о конфликте двух мужчин поступило в полицию в 17:47 23 июля. По прибытии на место происшествия полицейскими был обнаружен труп 42-летнего петербуржца. ПО горячим следам был задержан подозреваемый, им оказался 23-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, работающий таксистом.

Причины конфликта неизвестны. Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела под личный контроль.

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